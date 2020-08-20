Нижегородцу вернули выброшенные в мусор деньги

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20.08.2020, 20:01, Новости дня

Житель Нижнего Новгорода выбросил пакет с крупной суммой денег, перепутав его с мусором, однако потерю помогли отыскать, информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода обратился к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами с просьбой вернуть ценный пакет, который, по его словам, случайно попал в мусорный контейнер. В нем находилась крупная сумма денег, которую семья копила на машину. Мужчина выбросил пакет с деньгами, перепутав его с мусором. Пропажу обнаружили, когда мусоровоз уже вывез отходы из контейнера.

«По программе мониторинга вывоза отходов на базе ГЛОНАСС была отслежена траектория движения мусоровоза от контейнера до мусороперегрузочной станции с линией сортировки твердых коммунальных отходов. Машину удалось перехватить до разгрузки, благодаря чему площадь поиска сузилась до объема мусоровоза – ТКО складировали на отдельную площадку. Необходимый пакет удалось найти достаточно быстро благодаря его подробному описанию», – говорится в сообщении.

Владелец находки поблагодарил регионального оператора за оперативность в спасении семейного бюджета. Как рассказали в компании, с просьбами найти случайно выброшенные ценные вещи нижегородцы обращаются часто, но случай с крупной суммой денег произошел впервые. Отмечается, что купюры при транспортировке в мусоровозе пострадали незначительно.

Ранее директору магазина в Костроме вернули потерянный файл с 267 тыс. рублей, которые она собиралась выдать в качестве зарплаты подчиненным.

В 2018 году депутат Госдумы потерял в своей машине кошелек и сообщил в полицию о краже.



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