 

Анонсирован запуск программы профориентации школьников в Коми

20.08.2020, 19:08, Новости дня

Власти Коми в 2020 году запустят в 14 районах республики школьные образовательные программы, с помощью которых учащиеся смогут получить рабочие специальности, востребованные на ведущих предприятиях региона, сообщил врио главы республики Владимир Уйба в своем видеообращении к жителям.

«Встречаясь с руководителями сельхозпредприятий, лесопромышленного комплекса и просто руководителями муниципальных образований республики, часто вставал вопрос о том, что раньше детей обучали рабочим специальностям в школе, а сейчас это утрачено. Так вот мы приняли решение и с этого года в 14 районах республики такое образование, профориентация, с получением рабочих специальностей начинаем именно с этого года», – передает слова врио главы региона ТАСС.

Он также добавил, что эта тема вызвала «бурное обсуждение» в четверг в ходе республиканского августовского педагогического совещания. «Это вопрос профориентации наших 9, 10, 11-классников. Особенно тех, кто заканчивает школу в сельской местности (…) Мы также обсудили формат начала нового учебного года, он начнется в обычном режиме, но с соблюдением санитарных норм и правил», – добавил Уйба.

Ранее сообщалось, что в Коми выпускники, получившие по результатам Единого государственного экзамена высший балл, а также ставшие призерами Всероссийской олимпиады школьников, получат по 50 тыс. рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Фокин: Я твердо решил согласиться работать в ТКГ, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей родине

15.07 / После отравления лебедя на Патриарших прудах организована проверка

28.06 / Стрельба произошла в распределительном пункте Walmart в США, есть жертвы

01.07 / Уроженец Челябинской области ограбил и избил в Петербурге своего земляка

06.07 / В Вашингтоне оценили санкции Британии против России

02.07 / Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка

02.08 / Трампа упрекнули в отсутствии стратегического подхода к отношениям с Россией

22.07 / Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении

14.07 / Япония указала на усиление военного сотрудничества РФ и Китая

11.07 / Потерпевшие по делу Ефремова запросили 40 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска