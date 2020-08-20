Ученые выявили замедление темпов потребления природных ресурсов на фоне пандемии

20.08.2020, 19:48, Новости дня

На фоне пандемии коронавируса немного снизились темпы потребления ресурсов Земли, сообщают западные СМИ со ссылкой на доклад аналитического центра Global Footprint Network.

Так, по данным ученых, к 22 августа человечество потребит за этот год тот же объем природных ресурсов, который мог бы за этот же год восстановиться естественным путем, если бы не деятельность человека.

При этом в 2019 этот лимит был исчерпан 29 июля. До этого на протяжении 40 лет человечество исчерпывало ресурсы на год все быстрее, передает «Интерфакс».

Так, на фоне самоизоляции из-за коронавируса на 9,3% сократился «экологический след» – мера воздействия человека на среду обитания, которая учитывает потребность людей в продовольствии, энергии, жизненном пространстве и в поглощении выбросов углекислых газов.

«Это было сделано не преднамеренно, это было сделано из-за [эпидемиологического] бедствия», – сообщил президент Global Footprint Network Мэтис Вакернагель.

Исследователи отмечают, что человечество на сегодняшний день использует на 60% больше ресурсов, чем может воспроизвести планета.

Аналитики отмечают, что в 2020 году человечество на 14,5% сократило выбросы парниковых газов по сравнению с прошлым годом, а объем продукции лесоперерабатывающего комплекса снизился на 8,4%.

Между тем, авторы исследования отмечают, что потребность человечества в продовольствии изменилась мало. Однако усилия по сдерживанию распространения коронавируса демонстрируют способность человечества менять свои потребительские привычки, а это в свою очередь дает «беспрецедентную возможность порассуждать о будущем, которого мы хотим».

Ранее ученые заявили, что коронавирус привел к широкомасштабным изменениям в поведении человека, а также снизил уровень загрязнения, открыв новые возможности для дальнейших позитивных сдвигов, и то, как люди выйдут из всеобщего карантина, будет иметь долгосрочные последствия для экологии в глобальных масштабах.