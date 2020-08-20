Международные рейсы разрешат еще из трех городов России

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20.08.2020, 19:48, Новости дня

Планируется возобновление международного авиасообщения из Казани, Калининграда и Новосибирска, сообщил информированный источник.

Росавиация подготовила телеграмму для авиакомпаний о пополнении списка аэропортов, из которых разрешены вылеты за границу, сообщается на портале TourDom.ru.

«В соответствии с решением правительства Российской Федерации в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств включаются Казань, Калининград, Новосибирск», – сообщается в письме.

В начале августа в Росавиации сообщили о возобновлении полетов из курортных городов Турции в Россию. С 10 августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону возобновляются рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. Ранее были восстановлены рейсы в Стамбул и Анкару.

Напомним, с 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.



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