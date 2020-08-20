Назначен новый глава МИД Польши

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20.08.2020, 19:08, Новости дня

Депутат сейма Збигнев Рау назначен главой МИД Польши, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы прделожили эту функцию Збигневу Рау, и это предложение было принято», – цитирует РИА «Новости» Моравецкого.

Ранее Рау занимал должность главы парламентской комиссии по иностранным делам.

Также Моравецкий сообщил о назначении нового министра здравоохранения. Эту должность займет Адам Недельский – нынешний глава национального фонда здоровья.

По словам премьера, на днях состоится официальная церемония, после которой Рау и Недельский приступят к своим обязанностям.

В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел.

В среду в отставку с поста министра здравоохранения Польши подал Лукаш Шумовский.

Напомним, 11 августа Чапутович заявил, что Варшава готова выступить в роли посредника в переговорах между властями Белоруссии и оппозицией.



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