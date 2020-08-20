Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками

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20.08.2020, 17:08, Новости дня

Координационный совет оппозиции Белоруссии требует срочной встречи с представителями силовых структур для обсуждения требований граждан республики.

«Были направлены официальные обращения в адрес Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции», – говорится в сообщении совета в Telegram.

В заявлении оппозиции говорится, что информирование о работе КС и принятой резолюции направлены по всем каналам связи, в том числе, в СМИ, в трудовые коллективы. Также члены совета будут принимать участие в мероприятиях, проводимых по всей Белоруссии, в том числе, в мирных акциях, встречах работников трудовых коллективов.

«Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», – сказано в сообщении.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры, говорится в резолюции. Отмечалось, что оппозиция не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса Белоруссии.



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