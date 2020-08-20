На сайте вакцины «Спутник V» появился раздел о платформе аденовирусных вакцин человека

20.08.2020, 16:48, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи запустили информационный раздел о платформе аденовирусных вакцин человека на сайте первой зарегистрированной вакцины против коронавируса в мире «Спутник V».

Раздел на сайте содержит ссылки на научные публикации об истории вакцин на основе аденовирусов человека и векторов аденовируса человека, их клинических испытаниях, технологической платформе, доказанной безопасности данного подхода, а также применении в борьбе с различными заболеваниями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На следующей неделе в РФ одновременно с вакцинацией добровольцев из групп риска начнется ранее запланированное пострегистрационное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое клиническое исследование эффективности, иммуногенности и безопасности вакцины «Спутник V». В исследовании примут участие более 40 тыс. человек более чем в 45 медицинских центрах.

«Мы получаем множество вопросов о вакцине, в том числе, о платформе, на которой была осуществлена ее разработка. РФПИ и Институт им. Н.Ф. Гамалеи стремятся к максимальной прозрачности относительно деталей разработки вакцины, в связи с чем мы размещаем всю информацию об аденовирусных вакцинах на сайте sputnikvaccine.com. Благодарим всех за проявленный интерес к «Спутник V» как в России, так и за рубежом – сайт о вакцине уже посетили представители более чем 200 стран. Мы планируем расширять информационное наполнение сайта новыми подробностями о вакцине в дальнейшем», – сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава следует, что российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Позднее в РФПИ отчитались о получении заявок на 1 млрд доз вакцины из более чем 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине «Спутник V» доступна на официальном сайте.