 

Москва заявила о готовности к диалогу с Вашингтоном по использованию космоса

20.08.2020, 16:48, Новости дня

Россия готова к диалогу с США о космосе в рамках двусторонней экспертной группы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опубликованную Пентагоном доктрину космических сил США.

«Документ подтверждает агрессивную направленность Вашингтона в космической сфере, нацеленность на достижение военного превосходства вплоть до тотального господства в космосе. Космическое пространство рассматривается американской стороной сугубо как арена для ведения боевых действий», – сообщила Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что «взаимные озабоченности» можно снять при помощи российско-американской рабочей группы по космической безопасности.

«Подтверждаем нашу готовность к дальнейшему обсуждению всей проблематики космической деятельности в двустороннем формате», – сказала дипломат.

Согласно новой доктрине космических сил США, американские космические силы при необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий, и отметил, что в госкорпорации в связи с этим «все заняты делом».

Космические силы США были созданы 20 декабря 2019 года. Командующим Космического командования США в январе 2020 года был назначен Джон Реймонд, который заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе.



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