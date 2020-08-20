Полпред президента в ПФО поддержал идею об усилении финансирования аварийного фонда

20.08.2020, 16:48, Новости дня

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поддержал инициативу главы Пермского края Дмитрия Махонина об опережающих темпах финансирования расселения аварийного жилья, информирует региональное правительство.

Игорь Комаров лично оценил опыт Пермского края по переселению граждан из аварийного жилья. Он вместе с Махониным он осмотрел новостройку по улице Ольховской, 21 в Перми, сообщается на сайте регионального правительства.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, что в этом доме администрацией Перми выкуплены 77 квартир для переселения граждан из аварийного жилья, еще 52 квартиры приобретены для детей-сирот. Строительство дома завершено, Инспекцией Госстройнадзора выдано заключение о соответствии объекта всем строительным нормам и требованиям, ввод в эксплуатацию планируется до конца сентября. Это 17-этажный двухподъездный кирпичный дом, всего в нем 256 квартир.

Сюда могут быть переселены граждане из любого района Перми, но особенно комфортным переезд будет для переселяемых из аварийных домов ближайших кварталов (ул. Адмирала Старикова, 5, 27, 28, 37, ул. Зарайская, 1, 9а, 10а, ул. Ольховская, 15, 17, 19, 23).

Для будущих новоселов во дворе обустроена детская игровая площадка, благоустроена территория с парковками. Здесь будет безопасно и комфортно отдыхать как детям, так и взрослым.

В Перми сконцентрировано более 50% от всего объема аварийного жилищного фонда Прикамья. На 1 августа в городе числится 470,5 тыс. кв. метров аварийки, где проживает 21,7 тыс. человек. Всего в Пермском крае (на ту же дату) 818 тыс. кв. метров аварийного жилья с 49,8 тыс. жителями.

По словам замминистра строительства Прикамья Александра Пономарева, за 6 лет (с 2019 по 2025 год) в регионе планируется ликвидировать почти 600 тыс. кв. метров аварийного жилья. «Мы достаточно энергично начали программу, и только за 2019 год расселили 48,6 тыс. кв. метров. В этом году у нас достаточно большой план – 78,27 тыс. кв. метров, где проживает 4,38 тыс. человек», – дополнил он.

Ранее во время рабочей встречи президент РФ Владимир Путин попросил Дмитрия Махонина держать вопрос по расселению аварийного жилья на личном контроле. Для сохранения темпов, подчеркнул Дмитрий Махонин, Пермский край выступил с просьбой к президенту и правительству рассмотреть возможность опережающего финансирования мероприятий по расселению аварийки в Прикамье. Предполагаемая сумма федеральной поддержки составит 6 млрд рублей. Игорь Комаров отметил, что регион может рассчитывать на его поддержку.

«В ближайшее время у нас будет окружное совещание по жилищному строительству. Если есть потенциал, и с учетом важности этих вопросов, финансирование может быть поддержано», – подчеркнул он.

6 млрд руб. были заложены для Пермского края по нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2022 по 2024 год. Пермский край рассчитывает получить эти средства уже в 2021 году и опережающими темпами расселить жителей из аварийного фонда.

В Прикамье действует несколько механизмов переселения из «аварийки»: предоставление соцвыплаты на приобретение самостоятельно выбранного жилого помещения, предоставление равнозначного жилого помещения (мена), выплата возмещения за изымаемое жилое помещение.

Способ переселения граждане выбирают сами. Для механизма мены могут использоваться как жилые помещения на вторичном рынке, так и в новостройках.

Расселение аварийного жилья в Пермском крае ведется в рамках двух проектов: национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом Владимиром Путиным, и региональной программы. В период 2019-2025 годов в Перми будет расселено 244,3 тыс. кв. метров, в благоустроенное жилье переедут 14,75 тыс. человек. В тот же период во всем Пермском крае будет ликвидирован аварийный жилищный фонд площадью 600 тыс. кв. метров, в комфортные квартиры переедут 37 тыс. человек.