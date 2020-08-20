 

Трамп в четверг обсуждает с иракским премьер-министром проблемы безопасности

20.08.2020, 16:26, Новости дня

В четверг президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми для переговоров, посвященных проблемам укрепления стабильности и безопасности в Ираке, а также развитию иракской экономики.

Мустафа аль-Казыми

«Поскольку мы работаем во имя экономического процветания и свободы от иностранного вмешательства во внутренние дела (Ирака), улучшение отношений с соседями также является критически важной частью обсуждения», – сказал в преддверии встречи высокопоставленный представитель администрации США.

Напомним, что в Ираке находятся приблизительно 5000 американских военных, в задачу которых входит проведение антитеррористических операций и обучение иракских сил безопасности.

По словам представителя администрации, не существует точного расписания дальнейшего сокращения американского военного присутствия в Ираке, однако этот вопрос является частью дискуссии, поскольку идет оценка потребностей Ирака в сфере безопасности и того, что в связи с ними могут сделать США.

Другим предметом обсуждения является, по словам Белого дома, иракский Курдистан. Как отметил собеседник «Голоса Америки», это – «критически важный компонент стабильного, суверенного Ирака».

В среду госсекретарь США Майк Помпео объявил о выделении дополнительной гуманитарной помощи Ираку в размере 204 миллионов долларов. Эти средства призваны помочь иракскому народу, иракским беженцам в регионе и тем общинам, которые их принимают.

Аль-Казыми возглавил иракское правительство в мае нынешнего года – в период, когда американо-иракские отношения приобрели натянутый характер.



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