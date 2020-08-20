Власти Беларуси возбудили уголовное дело в связи с созданием Координационного совета

20.08.2020, 16:26, Новости дня

Генеральная прокуратура Беларуси в четверг сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с созданием Координационного совета оппозиции, оспаривающей результаты президентских выборов, сообщает агентство «РИА Новости».

По словам прокуратуры, совет создан с целью захвата власти и подрыва национальной безопасности.

Президент Александр Лукашенко ранее назвал создание совета попыткой захвата власти.

Тем временем в Кремле заявляют, что переговоры иностранных держав с белорусской оппозицией стали бы признаком внешнего вмешательства в дела Беларуси.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в первую очередь необходим внутрибелорусский диалог, а любые контакты России с оппозицией также стали бы вмешательством во внутренние дела Беларуси.