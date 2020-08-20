Independent – за время пандемии удвоилось число британцев, страдающих от депрессии

20.08.2020, 16:15, Новости дня

За время пандемии количество взрослых британцев, которые столкнулись с симптомами депрессии, выросло почти в два раза, пишет The Independent со ссылкой на новые данные Службы национальной статистики. При этом, как отмечает портал, наиболее подверженными этому расстройству оказались молодые взрослые, женщины, инвалиды, а также уязвимые в экономическом плане люди.



Reuters

В ходе пандемии коронавируса количество взрослых британцев, которые испытывают депрессию, увеличилось почти в два раза, пишет The Independent со ссылкой на новые данные Службы национальной статистики.

Если верить этим цифрам, то в июне с той или иной формой депрессии столкнулся почти что каждый пятый взрослый британец (19,2%) притом, что до введения карантина в период с июля 2019 года по март 2020 года симптомы этого расстройства испытывали лишь 9,7% взрослого населения страны.

Большинство британцев (84%), которые сообщили о депрессии, отметили также и то, что связанные с этим состоянием стресс и тревога повлияли на качество их жизни, в то время как 42% утверждают, что она сказалась на их отношениях с другими людьми.

По словам специалистов в области статистики, в июне наибольшую склонность к депрессии проявили молодые взрослые в возрасте от 16 до 39 лет, женщины, лица, которые «не могли позволить себе неожиданные расходы», а также инвалиды.

Кроме того, Служба национальной статистики установила, что во время пандемии у каждого восьмого взрослого человека развились депрессивные симптомы умеренной и серьёзной степени. При этом 62% представителей этой группы сообщили, что чувствуют одиночество «часто или постоянно», в то время как такие же ощущения испытывали лишь 15% лиц с незначительными или отсутствующими депрессивными симптомами.

По мнению профессора психиатрии из Королевского колледжа Лондона Саймона Уэссли, подобные результаты «весьма тревожны». «Совершенно очевидно, что в результате пандемии соответствующие показатели выросли вдвое, что согласуется с другими данными», — отметил он.

«Ясно также и то, что больше всего страдают молодые, а не пожилые люди. И это ещё не началась ожидаемая рецессия, когда ситуация может ещё больше усугубиться. Всё это весьма тревожно, — добавил Уэссли. — Мы не должны воспринимать это как «новую норму». Это что угодно, но только не норма».