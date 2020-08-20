Раскрыты подробности о российской вакцине от коронавируса
20.08.2020, 15:50, Новости дня
Стали известны новые подробности о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», которую представил президент РФ Владимир Путин.
«Срок годности: шесть месяцев», – цитирует РИА «Новости» инструкцию к препарату.
Среди противопоказаний указаны беременность и период грудного вскармливания.
«Побочные действия: чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышение температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции», – отмечается в инструкции.
Разработчик заверил, что все применение вакцины будет проводиться под жесточайшим контролем, информирует ТАСС.
Исследования после регистрации препарата планируется проводить на 40 тыс. добровольцах.
Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Подробная информация о российской вакцине «Спутник V» доступна на официальном сайте.
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