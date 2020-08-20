Назначен новый глава Рособрнадзора

20.08.2020, 15:48, Новости дня

Правительство РФ назначило руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, сообщила пресс-служба ведомства.

«Распоряжением правительства Российской Федерации № 2123-р от 18 августа 2020 г. Анзор Музаев назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора). Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на Анзора Музаева в феврале этого года», – передает ТАСС сообщение ведомства

Анзор Музаев родился 8 октября 1974 года в Гудермесе. Получил образование в Чеченском государственном педагогическом институте, имеет ученую степень кандидата технических наук. Работал преподавателем Грозненского государственного нефтяного института, заместителем председателя комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи, ректором Чеченского государственного университета, министром образования и науки Чеченской Республики, замруководителя Рособрнадзора.

В январе сообщалось, что министром просвещения вместо Ольги Васильевой назначен Сергей Кравцов (до этого момента – глава Рособрнадзора).