В больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать

20.08.2020, 15:25, Новости дня

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального удалось стабилизировать. Об этом заявил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Омска Анатолий Калиниченко, сообщает местное издание Ngs55.ru.

“Я позволю себе острожное высказывание. Учитывая состояние, в котором он был к нам доставлен? и полную неясность диагноза, нам удалось его стабилизировать. Для нас это хороший прогностический признак”, – заявил он.

Информацию о том, в коме ли политик, медик комментировать отказался.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram уточнил, что Навальный уже дышит сам.

При этом в пресс-службе регионального минздрава сообщили, что он находится в состоянии естественной комы, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем Instagram заявила, что в больницу уже приехали его супруга Юлия и врач Анастасия Васильева, однако их в реанимацию не пускают, потому что “пациент не дал согласие на посещение”.

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Жена Алексея Юля Навальная, его лечащий врач Анастасия Васильева и директор ФБК Иван Жданов прилетели в Омск. В реанимацию их не пускают. Анастасию – без диплома врача и без разрешения службы безопасности, Юлю – потому что паспорт без свидетельства о браке – недостаточное доказательство их с Алексеем родства. «Ну и что, даже если вы жена, пациент согласия на ваше посещение не давал». Прямо так и говорят. Алексея привезли в реанимацию в бессознательном состоянии, сейчас он в коме, когда он должен был дать согласие?! На врачей очевидно давят, они запуганы и только твердят, что состояние Навального не изменилось. Песков при этом комментирует ситуацию заверениями, что лечат Алексея «лучшие врачи». Не знаю, какие здесь врачи, но это обычная станция скорой помощи, тут и близко нет оборудования, необходимого для исследования тех токсинов, которыми могли отправить Навального. Все происходящее чудовищно и вне зависимости от того, лично или нет он отдавал этот приказ, в отравлении Алексея виноват Владимир Путин. Но каждый, кто сейчас не помогает семье и врачам Алексея, тоже берет на себя немного вины за все, что может случиться.

Допис, поширений Kira Yarmysh (@kira_yarmysh) 20 Сер 2020 р. о 5:09 PDT

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыш, политик находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.