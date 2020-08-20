Помпео допустил введение санкций против России и Китая в связи с Ираном

20.08.2020, 15:10, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию и Китай не игнорировать вопрос о восстановлении всех санкций ООН против Ирана, которое президент Дональд Трамп поручил ему инициировать в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг.

Помпео встретится с послом Индонезии в ООН Дианом Триансиахом Джани, который председательствует в Совбезе в августе, чтобы подать жалобу на невыполнение Ираном соглашения по его ядерной программе 2015 года, хотя Вашингтон вышел из него в 2018 году.

Дипломаты предположили, что, учитывая вопросы по поводу американского шага, Россия, Китай и другие страны просто проигнорируют его и не будут повторно вводить санкции против Ирана.

Отвечая на вопрос, введут ли США санкции против России и Китая за отказ восстановить ограничительные меры ООН против Ирана, Помпео заявил Fox News: «Абсолютно».

«Мы уже делали это, когда видели, что какая-то страна нарушает действующие американские санкции, мы привлекали к ответственности за это каждую страну. Мы сделаем то же самое в отношении более широких санкций Совета Безопасности ООН», – пояснил он.