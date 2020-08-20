СМИ: Турция открыла газовое месторождение в Черном море

20.08.2020, 15:10, Новости дня

Турция открыла месторождение энергоносителей, скорее всего природного газа, в Черном море, сообщило Bloomberg News.

Ссылаясь на двух неназванных источников, непосредственно знакомых с ситуацией, агентство отметило, что они не указали ни объем, ни глубину залегания месторождения, и не указали, насколько сложно будет извлекать его содержимое.

Источники сообщили об этом, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал сообщить в пятницу «хорошие новости», которые откроют новую эру в истории страны, отметило Bloomberg News.

Президент также пообещал продолжить разведку энергоресурсов в спорных районах Средиземного моря, что вызвало разногласия с Европейским Союзом.

В администрации турецкого лидера отказались от комментариев.

Согласно Bloomberg News, министр энергетики Фатих Дёнмез заявил в июле, что буровое судно Fatih начало разведку в районе турецкого города Эрегли.