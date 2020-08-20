 

Яхту «Дома-2» на Сейшелах обокрали на 30 млн рублей

20.08.2020, 15:08, Новости дня

Команду шоу «Дом-2» на Сейшелах обокрали на 30 млн рублей, кража произошла на яхте проекта, где хранилась дорогая посуда.

Часть участников шоу не могут покинуть острова из-за коронавирусной пандемии, команда начала снимать новую программу на яхте, пишет StarHit. Несколько недель назад на площадку пробрались воры.

«Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны», – сказал участник проекта.

Он отметил, что воры открыли потолки судна и украли с яхты видеокамеры, каждая из которых стоит 700 тыс. рублей, всего забрали 40 таких устройств.

«Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 млн», – сказал собеседник издания.

Весной в Москве начался снос павильонов для съемок передачи «Дом-2». В этом месте планируется проложить дорогу Марьино – Саларьево.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Примаков анонсировал «большие перемены» в Россотрудничестве

07.07 / Женщине, солгавшей, что ее жизни угрожает афроамериканец, предъявлены обвинения

07.08 / Белоруссия и украинский след: Зеленский отдал разведку спецам по диверсиям

16.07 / Вице-премьер предложила «окрасить» штрафы за ущерб экологии

18.07 / Times – оксфордскую вакцину от коронавируса будут производить в России

29.07 / Ради победы над демократами «безумцы» из команды Трампа могут навязать Китаю вооружённый конфликт

10.07 / Появились сведения о блокировке счетов подозреваемого в госизмене Сафронова

15.08 / Путин и Лукашенко договорились “укреплять союзнические отношения” – Кремль

14.08 / Лауреаты стипендии президента Белоруссии отказались от наград

06.08 / Роспотребнадзор рассказал, с чем нельзя сочетать дыню

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска