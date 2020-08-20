Путин оценил санкции против Крыма

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20.08.2020, 15:08, Новости дня

Санкции, введенные в отношении РФ и мешающие развитию Крыма, создают определенные проблемы, но их можно преодолеть, сообщил президент Владимир Путин в беседе с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, которые проходили обучение на базе РАНХиГС.

«К сожалению, нам там [в Крыму] создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее. Но это все дело техники: было бы желание – мы любые сложности преодолеем», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин 20 августа в режиме видеоконференции проводит встречу с выпускниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва (школы губернаторов), реализуемой на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Россия 24».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ранее Евросоюз на год продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Санкции продлены до 23 июня 2021 года.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал отнестись к санкциям философски.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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