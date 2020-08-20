В Белоруссии возбудили дело из-за создания координационного совета оппозиции

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20.08.2020, 14:08, Новости дня

В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции по статье о захвате государственной власти, сообщил генпрокурор Белоруссии Александр Конюк.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», – цитирует его Sputnik Беларусь. 

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Белоруссия». 

Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы. 

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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