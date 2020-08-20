Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков

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20.08.2020, 14:08, Новости дня

Минкомсвязь удалила страницу на портале госуслуг, с помощью которой россияне могли оформить цифровые пропуска во время действия ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Страница была доступна на портале госуслуг, так как велась приемка результатов государственного контракта по созданию и выводу на портал цифровых сервисов для граждан в связи с пандемией. Для сдачи результатов работ необходимо было продемонстрировать работоспособность формы на портале. После завершения приемки форма стала неактивной и перестала быть доступна пользователям портала», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В министерстве также напомнили, что все данные, которые граждане вносили для получения цифровых пропусков, были удалены в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.

Напомним, 30 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что собранные для пропусков в режиме самоизоляции персональные данные россиян удалили в регионах, где отменили пропускной режим.



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