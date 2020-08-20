 

После убийства криминального авторитета Лоту Гули Уралу предрекли «воровской передел»

20.08.2020, 12:48, Новости дня

В Свердловской области местный криминалитет готовится к смене «воровской власти» после убийства вора в законе 47-летнего Надира Салифова, известного по кличке Лоту Гули, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Криминальной войны, как в 90-е, не будет, время не то, но изменения конечно произойдут. После убийства Ровшана Ленкоранского его люди перешли под Гули и стали платить ему дань. Теперь они ждут нового хозяина», – сказал источник Ura.ru.

На место Гули метят три вора в законе. Один из них – 47-летний Георгий Акоев по кличке Гия Свердловский, племянник убитого главы преступного мира РФ Аслана Усояна по кличке Дед Хасан. Другой –65-летний Автандил Кобешавидзе по кличке Авто, проживающий на Украине. Третий претендент –39-летний Ахмед Домбаев по кличке Ахмед Шалинский.

Напомним, криминальный авторитет Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули был застрелен из пистолета в ресторане в турецкой Анталье.

Салифов родился в 1972 году в Грузии. Считается одним из самых жестоких и авторитетных воров в законе. В 22 года он оказался в тюрьме за кражи, бандитизм, похищение людей и другие преступления. Находясь в колонии, он смог создать мощную криминальную империю.

Осенью 2017 года он по условно-досрочному освобождению вышел на свободу.

В октябре 2018 года полиция Турции задержала Надира Салифова (Лоту Гули) в Стамбуле.



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