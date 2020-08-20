 

Отечественную аппаратуру связи разработали для Севморпути

20.08.2020, 12:48, Новости дня

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал отечественную радиопередающую аппаратуру для Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ), сообщили в пресс-службе холдинга.

«Аппаратура предназначена для оснащения новых береговых радиотехнических пунктов связи, в том числе на Северном морском пути, а также способна заменить импортное оборудование, установленное на объектах ГМССБ РФ», – передает ТАСС сообщение «Росэлектроники».

Радиопередающая аппаратура «Нептун ПВ/КВ» разработана входящим в холдинг НИИ «Нептун». «Оборудование соответствует требованиям Минтранса РФ и ГМССБ. Сертификационные испытания изделия планируется завершить до конца текущего года. В перспективе НИИ «Нептун» готов выпускать до 40 комплектов ежегодно», – приводит пресс- служба слова директора института Михаила Винокура.

Новое устройство обладает мощностью 1000 Вт и может применяться во всех морских районах плавания. Оно передает подтверждения приема сигналов бедствия, срочности и безопасности, поддерживает радиотелефонную и радиотелеграфную связь, узкополосное буквопечатание и цифровой избирательный вызов.

Новинка впервые будет представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в рамках объединенной экспозиции радиоэлектронного кластера Ростеха.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Общество: Адвокаты Сафронова лишь вредят своему подзащитному

14.07 / Белоруссия анонсировала скорое возобновление транспортного сообщения с Россией

05.08 / Стало известно о связи взрыва в Бейруте с бизнесменом из России

07.07 / ООН заявила о росте числа крайне бедных людей в мире впервые с 1998 года

16.07 / В Киевской школе экономики назвали реальное количество больных COVID-19 в Украине

13.07 / Команда Washington Redskins отказалась от своего названия из-за расистских коннотаций

05.07 / К бойкоту Facebook присоединился Совет раввинов Европы

19.08 / Обозреватель El País – вдохновившийся внешней политикой Путина Эрдоган делает из Турции «новую Россию»

09.08 / Лукашенко набрал на выборах в Белоруссии с 71,4% голосов

03.08 / Российский египтолог раскритиковал Илона Маска за твит об инопланетянах-строителях пирамид

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска