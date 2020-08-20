Отечественную аппаратуру связи разработали для Севморпути

20.08.2020, 12:48, Новости дня

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал отечественную радиопередающую аппаратуру для Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ), сообщили в пресс-службе холдинга.

«Аппаратура предназначена для оснащения новых береговых радиотехнических пунктов связи, в том числе на Северном морском пути, а также способна заменить импортное оборудование, установленное на объектах ГМССБ РФ», – передает ТАСС сообщение «Росэлектроники».

Радиопередающая аппаратура «Нептун ПВ/КВ» разработана входящим в холдинг НИИ «Нептун». «Оборудование соответствует требованиям Минтранса РФ и ГМССБ. Сертификационные испытания изделия планируется завершить до конца текущего года. В перспективе НИИ «Нептун» готов выпускать до 40 комплектов ежегодно», – приводит пресс- служба слова директора института Михаила Винокура.

Новое устройство обладает мощностью 1000 Вт и может применяться во всех морских районах плавания. Оно передает подтверждения приема сигналов бедствия, срочности и безопасности, поддерживает радиотелефонную и радиотелеграфную связь, узкополосное буквопечатание и цифровой избирательный вызов.

Новинка впервые будет представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в рамках объединенной экспозиции радиоэлектронного кластера Ростеха.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.