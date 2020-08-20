В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы планировали похищение одного из главарей боевиков “ДНР” в РФ

20.08.2020, 12:45, Новости дня

В ФСБ РФ заявили, что украинские спецслужбы пытались похитить одного из главарей “ДНР”. Российские силовики назвали его “одним из лидеров народного ополчения Донбасса”. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Похищение боевика на территории РФ якобы готовили граждане Украины Андрей Байдалу и Игорь Мищенко.

При попытке похищения были задержаны семь граждан России. Организаторами похищения руководил глава департамента контрразведки СБУ, уверяют в ФСБ.

“В составе указанного управления функционирует четвертый отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России”, – говорится в сообщении.

В ФСБ говорят, что для создания алиби фигурантам украинские спецслужбы заранее распространили в СМИ сообщение о задержании Байдалу за незаконное хранение оружия. Руководил действиями групп захвата в РФ Байдалу якобы дистанционно.

В российской спецслужбе уверяют, что СБУ готовила еще несколько похищений и убийств россиян, пишет ТАСС. По указанию украинских спецслужб члены ОПГ якобы вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на оккупированную территорию Донбасса.

В июле агентство УНН писало, что сотрудники СБУ задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу с позывным Швед, которого боевики обвинили в убийстве бывшего главаря “ДНР” Александра Захарченко. Задержанному сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.