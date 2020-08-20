Байден: США должны потребовать от России невмешательства в Белaруси
20.08.2020, 12:30, Новости дня
США должны потребовать от России невмешательства в Белaруси и поддержать призыв к проведению там честных выборов.
Об этом заявил в Twitter кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден.
«США должны поддержать призыв Светланы Тихановской о проведении честных выборов, – отметил он. – России необходимо заявить о том, чтобы она не вмешивалась – тут дело не в геополитике, а праве выбирать своих лидеров».
Как заявил Байден, «смелые граждане Белaруси демонстрируют, что не удастся заставить их замолчать с помощью террора или пыток».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет