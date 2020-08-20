 

Байден: США должны потребовать от России невмешательства в Белaруси

20.08.2020, 12:30, Новости дня

США должны потребовать от России невмешательства в Белaруси и поддержать призыв к проведению там честных выборов.

Об этом заявил в Twitter кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден.

«США должны поддержать призыв Светланы Тихановской о проведении честных выборов, – отметил он. – России необходимо заявить о том, чтобы она не вмешивалась – тут дело не в геополитике, а праве выбирать своих лидеров».

Как заявил Байден, «смелые граждане Белaруси демонстрируют, что не удастся заставить их замолчать с помощью террора или пыток».



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