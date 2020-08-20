В Норвегии назвали имя высылаемого из-за шпионского скандала российского дипломата

20.08.2020, 11:48, Новости дня

Норвежская газета Verdens Gang назвала имя российского дипломата, которому в ближайшие дни предстоит покинуть королевство в свете продолжающегося шпионского скандала: по данным издания, им является заместитель торгового представителя РФ в Осло Александр Стекольщиков.

Газета утверждает, что Стекольщиков и есть тот человек, который якобы встречался с обвиняемым в шпионаже норвежцем и которого называют в СМИ «российским разведчиком».

«VG выяснила, что российский дипломат, которого Служба безопасности полиции Норвегии называет «разведчиком», – это заместитель торгового представителя Александр Стекольщиков.

Издание сообщает, что связывалось по телефону с россиянином, однако тот отказался от комментария.

«Как только журналист VG представился, он ответил, что «больше не может разговаривать», после чего повесил трубку», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.

Корреспондент обратился в министерство иностранных дел Норвегии с просьбой уточнить, действительно ли Александр Стекольщиков работает в королевстве в качестве заместителя торгпреда России. Согласно предоставленному в ответ перечню дипломатов, пребывающих в Осло, Стекольщиков действительно занимает эту должность.

Напомним, в среду телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии сообщила, что российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству.

Гражданин Норвегии был задержан в Осло 15 августа по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». Согласно данным службы безопасности полиции Норвегии, арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки».