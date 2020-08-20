Дом престарелых загорелся в Балашихе

20.08.2020, 11:48, Новости дня

В доме престарелых «Семья» в Балашихе произошел пожар, сообщил источник в экстренных службах.

«Около 10.50 мск на улице Ольховой в Балашихе произошел пожар в доме престарелых «Семья», – сказал собеседник ТАСС.

Огонь перекинулся на электрощитовую, пожарные пытаются обесточить помещение. Внутри здания сильное задымление.

На момент возгорания в двухэтажном здании находились 33 человека, в том числе семь сотрудников и девять лежачих пациентов, всех успели эвакуировать.

«Возгорание в электрощитовой локализовано на площади два квадратных метра. Ранг пожара снижен», – сказал собеседник агентства.

В подмосковном ГУ МЧС подтвердили факт пожара. По данным ведомства, никто не пострадал.