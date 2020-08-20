СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева

20.08.2020, 7:48, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева о мошенничестве на 2 млн рублей при премировании своего помощника, решается вопрос о его задержании, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – передает ТАСС слова Ивановой.

По данным следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей с ложными сведениями о выполнении им заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал.

«Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей», – сказала представитель ГСУ. Сейчас с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. «Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения», – добавила Иванова.

Следователи совместно с прокуратурой Москвы пресекли его преступную деятельность. Уголовное дело возбуждено по материалам надзорного ведомства. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, более 2 млн рублей за вычетом налога поступили на дебетовую карту помощника депутата.

«В дальнейшем, депутат путем обмана ввел помощника в заблуждение, сообщив, что перечисляемые денежные средства необходимо обналичивать и передавать ему, поскольку они положены иным, официально неоформленным помощникам депутата», – сообщили в прокуратуре.