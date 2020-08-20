 

Лукашенко посоветовал Западу не «барабанить гусеницами» у границ Белоруссии

20.08.2020, 7:35, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно.

«Барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится», – передает слова Лукашенко «БелТА».

Напомним, Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности поручил Госпогранкомитету усилить охрану границы по всему периметру страны и перекрыть потоки финансирования уличных протестов из-за рубежа.

Кроме того, президент поручил минобороны Белоруссии особое внимание уделить «передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы».

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия развернула боевые подразделения армии на западных границах и привела их в полную боеготовность.



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