Певица Билли Айлиш обвинила Трампа в уничтожении США

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20.08.2020, 7:35, Новости дня

Американская певица Билли Айлиш выступила на Национальном съезде Демократической партии США, который проходит в виртуальном режиме в Милуоки (штат Висконсин). Айлиш исполнила свою новую песню «Мое будущее (My Future)».

Билли Айлиш исполнила песню «Мое будущее» впервые, выбрав для этого съезд демократов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Певица призвала американцев «голосовать так, если бы их жизни и судьба мира зависели от этого».

Она обвинила президента-республиканца Дональда Трампа в «уничтожении страны и всего того, что небезразлично» американцам.

«Нам нужны лидеры, которые разрешают такие проблемы, как изменение климата и коронавирусная инфекция, а не отрицают их наличие. Лидеры должны бороться с системным расизмом и неравенством. А начинать следует с голосования за того, кто осознает, как много стоит на кону», – отметила певица.

Напомним, Демократическая партия США утвердила Джозефа Байдена кандидатом в президенты.



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