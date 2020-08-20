Сотрудники белорусского ТВ утверждают, что их заменяют российскими специалистами
20.08.2020, 7:25, Новости дня
Режиссер белорусского государственного телеканала заявила, что ей и другим бастующим работникам не разрешили продолжить выполнять свою работу.
По ее словам, их заменили российскими специалистами, привезенными в страну на фоне масштабных антиправительственных демонстраций.
На видео, размещенном на белорусском новостном сайте TUT.BY в среду, журналист представляется Аленой Мартиновской, режиссером государственного телерадиоканала Беларусь-3.
Она сказала, что охранник не пустил ее в здание телекомпании, заявив, что она внесена «в черный список».
Мартиновская предположила, что в «черный список» включены люди, которые выражали недовольство по поводу недавних выборов.
Режиссер «Беларуси-3» заявила, что белорусских журналистов, вышедших на забастовку или уволившихся, чтобы выразить свое неприятие Лукашенко, заменили российскими командами.
«Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму», – сказала Мартиновская.
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