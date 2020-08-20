Россия заявила о перехвате американских самолетов над Черным морем и Балтикой

20.08.2020, 7:25, Новости дня

Министерство обороны России заявило, что военные подняли в воздух истребитель над Черным морем для перехвата двух американских самолетов-разведчиков, приближавшихся к ее границам.

Как сообщил «Интерфакс», ранее в тот же день аналогичный инцидент произошел над Балтикой.

В обоих случаях американские самолеты ушли в сторону, не достигнув российской границы, заявило министерство обороны, согласно агентству.