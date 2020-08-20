Россия заявила о перехвате американских самолетов над Черным морем и Балтикой
20.08.2020, 7:25, Новости дня
Министерство обороны России заявило, что военные подняли в воздух истребитель над Черным морем для перехвата двух американских самолетов-разведчиков, приближавшихся к ее границам.
Как сообщил «Интерфакс», ранее в тот же день аналогичный инцидент произошел над Балтикой.
В обоих случаях американские самолеты ушли в сторону, не достигнув российской границы, заявило министерство обороны, согласно агентству.
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