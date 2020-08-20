В Японии начали тестировать аккумуляторы нового поколения

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20.08.2020, 7:15, Новости дня

Разработчики из Киотского университета и специалисты автопроизводителя Toyota проводят испытания аккумуляторных батарей нового поколения. По словам экспертов, речь идет о фторид-ионных устройствах, которые станут гораздо более эффективными, чем нынешние аналоги.

Если доверять инсайдерской информации, то созданные по этой технологии аккумуляторы смогут «хранить» в семь раз больше энергии. Это значит, что будущие электромобили смогут проезжать на одной зарядку по несколько тысяч километров. Или же размер и вес аккумуляторов можно будет уменьшить в несколько раз, увеличив при этом их емкость.

О стоимости производства фторид-ионных батарей пока еще ничего не известно, как и о сроках окончания работ над ними.



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