 

Демократическая партия США утвердила Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты

20.08.2020, 6:48, Новости дня

Сенатор Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты США от американской Демократической партии, сообщают информационные агентства.

На общенациональном съезде демократов в Милуоки председатель съезда Бенни Томпсон заявил, что альтернатив кандидатуре Харрис нет. Харрис выразила готовность стать претендентом на должность вице-президента США.

Большинство участников съезда выступали дистанционно, но Харрис присутствовала в зале, передает ТАСС.

Кандидат в президенты США Джо Байден и Харрис изменили многолетней традиции и не стали приближаться друг к другу на съезде, соблюдая социальную дистанцию из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

Харрис, выступая на съезде, заявила, что коронавирус «затрагивает всех», но «не затрагивает всех в равной степени». Она подчеркнула, что «чернокожие, латиноамериканцы и коренные жители страдают и умирают непропорционально чаще». По ее словам, «это не случайное совпадение», а «следствие структурного расизма».

Такой расизм выражается в виде неравенства в сфере образования, здравоохранения, включая репродуктивное и материнское здоровье, жилья, обеспечения занятости и транспорта, сказала она. Кроме того, он проявляется в «чрезмерном применении силы полицией и в более широкой системе уголовного правосудия».

«Джо объединит нас, чтобы покончить с этой пандемией и гарантировать, что мы готовы к следующей. Джо объединит нас, чтобы прямо взглянуть в лицо расовой несправедливости и искоренить ее, закончив тем самым усилия целых поколений», – сказала она.

На пост вице-президента в США впервые претендует женщина, которая не является представительницей белого населения. В случае победы 55-летняя Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента.

Напомним, Байден был утвержден кандидатом в президенты США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Харрис.



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