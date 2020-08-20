 

Меркель заявила об отказе Лукашенко от телефонного разговора

20.08.2020, 6:08, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пыталась организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако он отказался от переговоров.

«Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся. Также я просила телефонный разговор с президентом [России Владимиром] Путиным, разговор, как вы знаете, состоялся», – сказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС.

По словам канцлера, она не может быть посредником в ситуации в Белоруссии, так как президент республики отказался от разговора, передает РИА «Новости».

«Посреднической ситуации в настоящее время я не вижу, так как президент Лукашенко отказался от телефонного разговора, о чем я сожалею. Посредничать можно, только когда находишься в контакте со всеми сторонами, но мы сделаем все с нашей стороны для продвижения национального диалога (в Белоруссии)», – сказала Меркель.

Напомним, Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии.

Лукашенко подтвердил, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила канцлер Германии с предложением поговорить.

Ранее Меркель в разговоре с Путиным подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.



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