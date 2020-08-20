 

Украина и Грузия подписали программу сотрудничества между министерствами обороны стран

20.08.2020, 5:47, Новости дня

19 августа начался визит делегации Минобороны Украины в Грузию, в рамках которого министр обороны Украины Андрей Таран подписал со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили программу сотрудничества между министерствами обороны двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Главы оборонных ведомств обсудили вопросы безопасности в Украине, Грузии и в Азово-Черноморском регионе, меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Вооруженных силах Украины и Силах обороны Грузии, развитие сотрудничества в формате НАТО – Грузия – Украина, отмечено в сообщении.

“Отдельное внимание министры уделили состоянию и перспективам имплементации задач оборонной реформы. Украинская делегация ознакомилась с планами развития Сил обороны Грузии и поделилась собственным опытом проведения трансформации Вооруженных сил Украины в условиях противодействия российской агрессии”, – сообщили в Минобороны.

Стороны обсудили приоритеты оборонного сотрудничества по направлениям стратегических коммуникаций, киберзащиты, военно-технической сферы, совместного участия в военных учениях и внедрению стандартов НАТО в вооруженных силах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Мнения: Триумф Путина

07.08 / Задержание россиян в Белоруссии назвали результатом украинской провокации

12.07 / В РФ провели более 23 млн тестов на коронавирус

16.07 / Жизнь и здоровье политического узника Гафарова под угрозой – Денисова

19.07 / Трамп назвал книгу своей племянницы лживой

06.07 / Путину пожаловались, что мороженое “Радуга” пропагандирует ЛГБТ. Тот заявил, что за каждым не уследишь

11.08 / Тихановская находится в Литве

18.07 / Ученым удалось раскрыть механизм заражения человечества опасным паразитом

30.06 / МИД обвинил США в подготовке к возобновлению ядерных испытаний

11.07 / Эрдоган назвал дату начала мусульманских богослужений в соборе Святой Софии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска