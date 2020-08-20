Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину
20.08.2020, 4:48, Новости дня
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в процессе постоянного обмена мнениями о ситуации в республике, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос о частых телефонных разговорах Лукашенко с Путиным в последнее время.
«Это совершенно нормально», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Напомним, за последние дни Путин и Лукашенко несколько раз обсуждали по телефону ситуацию в Белоруссии. Так, телефонный разговор глав государств состоялся в субботу, 15 августа. В воскресенье президенты «провели основательные консультации по всем вопросам».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, при каких условиях Россия могла бы спасти Лукашенко.
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