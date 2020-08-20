Стало известно о предложении Трампа обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

20.08.2020, 4:48, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп высказывал желание обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, сообщил экс советник и. о. министра внутренней безопасности США Майлз Тейлор.

Его спросили, слышал ли он от Трампа какие-либо курьезные предложения или идеи. Тейлор рассказал, что после ураганов 2017 года «Мария» и «Ирма» сотрудники Белого дома много времени проводили в Пуэрто-Рико, передает ТАСС со ссылкой на MSNBC.

Перед одной из таких поездок в 2018 году Трамп спросил можно ли «продать Пуэрто-Рико или обменять Пуэрто-Рико на Гренландию». По словам Тейлора, Трамп считал, что «в этой стране грязно живут бедные люди».

Как сообщил Тейлор, глава государства «хотел взять территорию» США, на которой «проживают американцы, и поменяться ей с иностранным государством». Этот «факт», по его словам, «не выдерживает критики».

На уточняющий вопрос Тейлор отметил, что, по его ощущениям, высказывание Трампа не носило шуточный характер.