Названы даты проведения суперфинала «Лидеров России»

20.08.2020, 2:48, Новости дня

Суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – запланирован на 6-7 сентября, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Мероприятие планируется проводить на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, сказал Комиссаров в прямом эфире «Простой встречи» в рамках молодежного форума «Машук», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Изначально суперфинал «Лидеров России» был запланирован на конец марта. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции это масштабное мероприятие было перенесено. Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников суперфинала мы сократили его с четырех до двух дней, но это не помешает нам максимально точно, честно и открыто оценить участников конкурса. Оценочные мероприятия будут сделаны таким образом, чтобы успеть замерить абсолютно все компетенции конкурсантов, которые заявлены. Останутся и традиционные форматы финала – мастер-классы, лекции от наставников конкурса. Важно отметить, что все участники в обязательном порядке должны предоставить справку о тестировании на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не более чем за три дня до финала. Кроме того, мы будем тестировать участников на коронавирус на самой площадке», – рассказал Алексей Комиссаров.

В третьем сезоне конкурса появилось новшество – отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс 272 заявок подано на трек «Наука» и 9 тыс. 745 – на специализацию «Здравоохранение».

В январе и феврале 2020 года во всех федеральных округах прошли полуфиналы, в ходе которых участники состязались за право выхода в суперфинал. Всего было проведено 11 полуфиналов. Из них 8 – региональных и 3 – полуфиналы и финалы специализаций. В региональные полуфиналы основного конкурса «Лидеры России» (без учета специализаций) были приглашены 2988 конкурсантов из 83 регионов России. 18 человек представили такие зарубежные страны, как Беларусь (6 человек), Украину (6 человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии. В полуфинал по специализации «Здравоохранение» было приглашено 332 человека, по специализации «Наука» – 334 конкурсанта и по специализации «Финансы и Технологии» – 334 участник.

Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.

Алексей Комиссаров напомнил, что конкурс «Лидеры России» проходит с 2017 года и ежегодно интерес к нему со стороны участников возрастает.

«Когда мы запускали конкурс, то ожидали, что в лучшем случае получим несколько тысяч заявок. И считали, что это очень много. Но в результате в первый же год зарегистрировали около 200 тыс. желающих, из которых нужно было отобрать 300 финалистов. Пришлось вводить дополнительные фильтры и более сложные конкурсные испытания для участников. Но и это не снизило интерес к проекту. Во втором сезоне на «Лидеры России» заявилось 227 тыс. человек, а в этом году мы получили 234 тыс. заявок. Такой результат говорит о том, что в РФ очень много амбициозных и талантливых людей, желающих заявить о себе», – рассказал Алексей Комиссаров.

По его словам, конкурс стал настоящей кузницей управленческих кадров для страны. За столь короткий срок из числа его победителей было произведено более 190 назначений на серьезные руководящие должности в федеральных и региональных органах власти, в том числе на должности глав субъектов федерации.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

На конкурс управленцев «Лидеры РФ – 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тыс. заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тыс. заявок, в сезоне 2019-2020 гг. – 233 тыс. 830 заявок. Кроме того, в дополнение к основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс. 272 заявки подано на трек «Наука» и 9745 – на специализацию «Здравоохранение».