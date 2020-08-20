 

В КС белорусской оппозиции поставили под сомнение перспективы членства страны в ОДКБ

20.08.2020, 2:48, Новости дня

Один из членов координационного совета белорусской оппозиции Владимир Дунаев в интервью газете ВЗГЛЯД не исключил «прерывания» членства Белоруссии в ОДКБ.

Дунаев заявил, что нужно «изучить вопрос, не противоречит ли членство в ОДКБ принципу нейтралитета страны».

«Если да, то, наверное, надо ставить вопрос о прерывании», – сказал он, добавив, что «не сторонник и Союзного государства».

Он заявил: «Нужны другие формы кооперации, более эффективные, которые меньше бы вызывали у нас отторжение». При этом Дунаев выступает «за прозрачную границу». По его словам, в Белоруссии и с Россией, и с ЕС «люди связаны и прагматичными экономическими, и родственными, и культурными связями».

Дунаев отметил, что соседям Белоруссии «следовало бы считаться» с ее «пограничностью». 

«Это нормально для стран, которые живут на границе между цивилизациями», – сообщил он. 

Дунаев полагает, что у Евразийского экономического союза «есть свой потенциал». Он «против резких выходов из любых альянсов». Дунаев подчеркнул, что «Белоруссия – пограничная страна, которая должна сбалансированно строить свою политику, без крутых разворотов в ту или иную сторону».

Напомним, Дунаев в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал, как оппозиция намерена действовать в случае своей победы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что у страны «советское, российское оружие». Если Белоруссия выйдет из ОДКБ, «да при такой антироссийской линии», это оружие «превратится в хлам в течение одного года».



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