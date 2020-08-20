Бабушке обращавшегося к Путину мальчика предложили собирать документы для опеки

20.08.2020, 2:08, Новости дня

Сотрудники соцзащиты в ближайшее время собираются связаться с бабушкой мальчика, обращавшегося к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуться в семью. Женщине помогут начать собирать документы для оформления опеки над внуком.

«В ближайшее время сотрудники соцзащиты выйдут к бабушке и еще раз предложат начинать собирать документы для возвращения ей опеки. В прошлый раз бабушка сама отказывалась от оформления необходимых для этого документов», – сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

На данный момент ребенок находится у дяди на гостевом режиме. Там он пробудет до 23 августа.

«Мальчик общается с бабушкой и ездит к ней. Весь период нахождения в центре содействия семейному воспитанию он также активно общался с родственниками, никаких препятствий для этого не было. В период карантина, в связи с режимом самоизоляции граждан старше 65 лет, бабушка, по объективным причинам, не могла забрать мальчика домой. Все это время посредством онлайн-связи ребенок постоянно общался с родными», – утверждается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что после снятия ограничительных мер с конца июня мальчик уже трижды находился «на гостевом режиме по две недели, то есть практически все лето».

В марте воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений «Остров мечты», попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее ребенок перестал ходить в школу, а потом был переведен на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя.