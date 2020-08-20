Вице-премьер Хуснуллин и губернатор Старовойт сделали прививки от COVID-19

20.08.2020, 1:48, Новости дня

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и губернатор Курской области Роман Старовойт сообщили, что стали участниками испытаний вакцины от коронавируса.

Хуснуллин сообщил в Twitter: «Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!». Он стал первым членом кабмина официально сообщившим о своей вакцинации, передает ТАСС.

Старовойт рассказал, что «две недели назад перед отпуском, находясь в Москве, сделал прививку от коронавируса». Он пояснил, что речь идет о «двухкомпонентной прививке», поэтому «через неделю нужно будет сделать вторую прививку, чтобы увидеть, как работает эта вакцина», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Сейм».

«После второй прививки у меня будет взят очередной анализ крови, где мы увидим титры и количество антител коронавируса», – сообщил он, добавив, что сам обратился в НИЦЭМ имени Гамалеи, чтобы войти в число добровольцев.

Как рассказал Старовойт, «первые три-четыре дня после прививки» у него «першило горло и было состояние предпростудное, ломота в мышцах». Его «предупреждали, что примерно 10-15% прививаемых будут испытывать такие ощущения».

Прививку делают в плечо, ни раздражения, ни припухлости в месте укола у него не было.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.

Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте.