На Уолл-стрит продолжается рост, инвесторы ждут новостей от ФРС

20.08.2020, 1:45, Новости дня

Курс доллара повысился, а на Уолл-стрит продолжается рекордный рост, в то время как инвесторы ждут новостей от Федерального резерва, которые должны поступить позднее в среду.

Долларовый индекс поднялся на 0,192 процента, слегка превысив 27-месячный минимум, а цена на золото опустилась ниже 2000 долларов за унцию, отчасти благодаря паузе в падении доллара.

Цены на нефть несколько опустились в связи с опасениями, что спрос на топливо в США будет восстанавливаться медленно, поскольку переговоры по новому пакету экономической помощи зашли в тупик.

Комитет по операциям на открытом рынке проводит очередное заседание в 14.00, и инвесторы с волнением ждут итогов встречи, чтобы понять, в каком направлении будет двигаться Федрезерв в сентябре. Изменений в политике процентных ставок не ожидается до конца 2021 года.

Тем временем индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых максимумов после открытия торгов. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,39 процента, S&P 500 – на 0,15 процента, а Nasdaq Composite – на 0,07 процента.

Акции сети супермаркетов Target выросли на 12% после того, как компания объявила о лучшем квартальном показателе сопоставимых продаж и почти трехкратном увеличении выручки от онлайн-продаж.

В Европе растут акции компаний в индустрии путешествий и отдыха: компания International Airlines Group, владеющая British Airways, прибавила 5,3 процента в связи с планом начать тестирование на коронавирус в лондонском аэропорту Хитроу, чтобы сократить количество дней, которые путешественники проводят в карантине.

Курс евро упал на 0,01 процента до 1,1928 доллара, а японская иена опустилась к доллару на 0,13 процента до 105,52 иены за доллар.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,58 доллара до 44,88 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть упали на 0,46 доллара до 42,43 доллара за баррель.