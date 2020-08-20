Эффективность меда для лечения насморка и боли в горле была подтверждена

20.08.2020, 1:35, Новости дня

Ученые Оксфордского университета обнаружили, что антибиотики являются не самым эффективным средством для лечения простуды и кашля. Для этой цели специалистами был предложен доступный и вкусный продукт.

По мнению экспертов, пчелиный мед является более действенным средством при насморке и боли в горле, чем популярные антибиотики. Во время исследования команда ученых сравнила результаты 14 клинических испытаний с участием 1761 добровольца разного возраста.

Обнаружилось, что те пациенты, которые лечили простуду с помощью меда, сократили период болезни на один-два дня. Также учеными было доказано практически полное отсутствие побочных эффектов у детей и взрослых. Но эксперты советуют перед применением целебного продукта советоваться с лечащим врачом и следить за реакцией организма.