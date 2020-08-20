СБУ о «вагнеровской операции» в Беларуси: обычный фейк

20.08.2020, 0:23, Новости дня

Служба безопасности Украины не комментирует слухи о причастности к так называемой «вагнеровской спецоперации». Об этом говорится в официальном заявлении СБУ 19 августа в ответ на появившиеся в украинской прессе сообщения о срыве спецоперации по доставке боевиков «ЧВК Вагнера» из Беларуси в Украину.

«Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно-информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такой информационный «вброс» нацелен на нанесения вреда Украине», – говорится на странице СБУ в Фейсбуке.

Информацию о «вагнеровской спецоперации», о которой писала украинская пресса, цитируя собственные источники, в СБУ называют «обычным фейком».

«А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание. […] Мы понимаем, что инициаторы таких информационных «вбросов» действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой"», – отмечают в СБУ.

На интернет-сайте Службы внешней разведки Украины отмечается, что специальная информационная операция о так называемой «группе Вагнера в Беларуси» имеет российское происхождение для – «дестабилизации ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов, […] дискредитации руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

Об этом он заявил 19 августа в комментарии изданию «Лівий берег».

«Однако очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно – в российской «Комсомольской правде» 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий», – сказал Андрей Ермак.

История «вагнеровской операции»

В статье главного редактора портала censor.net.ua Юрия Бутусова 18 августа было помещено сообщение о том, что секретную операцию Службы безопасности и Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию наемников ЧВК «Вагнер провалили из-за утечки информации из Украины.

В статье утверждалось, что «произошла преднамеренная утечка информации, с целью привлечь внимание спецслужб Беларуси к террористам, чтобы спровоцировать их задержание и расшифровку целей их полета».

В тексте сообщалось о плане, который позволил бы схватить террористов, вылетавших рейсом Минск – Стамбул: «самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет».

Приводится также информация, что в ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины.

«Но в скандале оказалось замешано высшее руководство страны. Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского!» – говорится в статье Юрия Бутусова на сайте censor.net.ua

Напомним, что 29 июля 2020 года под Минском задержали 33 наемников из «ЧВК Вагнера». Украина потребовала от Минска рассмотреть возможность передачи группы задержанных боевиков, часть из которых могла быть причастной к войне на Донбассе. По данным российской прессы, 14 августа «вагнеровцы» были переданы России.

О «мифической спецоперации»

Политолог Александр Харебин считает, что невозможно давать объективную оценку процессам подобного стратегического уровня, руководствуясь только лишь сообщениями в прессе или эмоциями многочисленных «лидеров общественного мнения».

«Поэтому делать выводы о возможном факте предательства в Офисе президента Украины, утечке сверхсекретной информации либо же проведенной операции прикрытия в результате провала спецслужб РФ, не будучи главой Службы внешней разведки или СБУ, как минимум, непрофессионально», – сказал Александр Харебин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

При этом он считает, что, «анализируя все сопутствующие факторы, можно уверенно констатировать успешно проведенную информационно-психологическую спецоперацию со стороны спецслужб России».

«Прежде всего, это перенос внимания и ответственности России по факту присутствия боевиков ЧВК Вагнера на территории Беларуси на мифическую спецоперацию украинских спецслужб на территории соседней страны», – подчеркивает Харебин.

«Следующая решенная задача – это обвинение в государственной измене главы Офиса президента – доверенного человека, призванного обеспечить периметр безопасности для президентской четы, что в свою очередь ставит перед президентом Украины болезненные вопросы лояльности, личной безопасности и устойчивости всей президентской вертикали», – отмечает эксперт.

Еще одна задача подобного информационного вброса, по его словам, – это интенсивная подпитка радикальных настроений у патриотической части украинского электората, оппозиционно настроенной к действующей власти.

Спецоперация – правда или нет

Политолог Олеся Яхно-Белковская отмечает, что на подобные информационные расследования власть должна реагировать оперативнее, выражая единую позицию разных ведомств.

«Мы не знаем достоверно, как было – кто-то поменял свое мнение, кто-то слил информацию, и на этом спецоперация закончилась. Но есть официальная позиция разведки минобороны, что не было никакой спецоперации, есть заявление Ермака – но мы все равно не знаем, верить в это или нет. Когда возникают такие ситуации, реакция власти должна быть немного другой – более оперативной, быть четкой и понятной», – убеждена Олеся Яхно-Белковская.

Вместе с тем она отмечает, что некоторые вопросы к заявлениям со стороны власти все же остались.

«Если это правда, что сказано в статье на Цензор.net, то получается, что одно ведомство делает работу, а другое ведомство может взять и обнулить решение. Если решение принимается, оно доводится до конца, и оно не должно меняться. Если, сказанное неправда и никакой спецоперации не было, то это должно говориться быстрее», – отмечает Яхно-Белковская.

Ветеран СБУ о фейках и «утечке» информации

Информация в прессе о якобы сорванной спецоперации по задержанию «вагнеровцев» выглядит как фейк в силу ряда несоответствий и явной утопичности. Об этом 19 августа в комментарии Украинской службе Радио Свобода заявил бывший заместитель главы СБУ Александр Скипальский.

«Исходя из моего практического опыта, это является фейком. Это подтверждается тем, что такая спецоперация вряд ли могла быть проведена: ее план выглядит как малореальный и утопический. Представьте, что люди, которые работают под контролем высшего руководства российского государства и его специальных органов, поверят в подобную приманку какого-то мифического агента, которого подставила им Служба безопасности Украины», – приводит Радио Свобода слова ветерана СБУ.

По мнению Скипальского, «это…пропагандистская утка, запущенная с целью углубить противостояние и скомпрометировать украинские спецслужбы».