Берлин и Париж захотели дать ВОЗ больше денег и полномочий

19.08.2020, 23:48, Новости дня

Германия и Франция собираются предложить реформы Всемирной организации здравоохранения, сообщают источники.

Они считают, что ВОЗ требуется больше финансирования и полномочий, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как говорится в соответствующем документе, который содержит список из 10 реформ, ситуация с коронавирусом продемонстрировала, что «ВОЗ не хватает возможностей выполнять свои задачи». Организация должна иметь возможность «независимо расследовать и оценивать вспышки» болезней «в кратчайшие сроки».

Обсуждение предложений Берлина и Парижа может состояться в ВОЗ уже в середине сентября.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что страна официально выходит из ВОЗ. США обвинили организацию в «отсутствие независимости» от Китая.

В Reuters сообщали, что Франция и Германия приняли решение выйти из переговоров по реформированию ВОЗ из-за попыток США возглавить обсуждения, несмотря на решение Штатов выйти из организации.