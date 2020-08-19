Берлин и Париж захотели дать ВОЗ больше денег и полномочий
19.08.2020, 23:48, Новости дня
Германия и Франция собираются предложить реформы Всемирной организации здравоохранения, сообщают источники.
Они считают, что ВОЗ требуется больше финансирования и полномочий, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Как говорится в соответствующем документе, который содержит список из 10 реформ, ситуация с коронавирусом продемонстрировала, что «ВОЗ не хватает возможностей выполнять свои задачи». Организация должна иметь возможность «независимо расследовать и оценивать вспышки» болезней «в кратчайшие сроки».
Обсуждение предложений Берлина и Парижа может состояться в ВОЗ уже в середине сентября.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что страна официально выходит из ВОЗ. США обвинили организацию в «отсутствие независимости» от Китая.
В Reuters сообщали, что Франция и Германия приняли решение выйти из переговоров по реформированию ВОЗ из-за попыток США возглавить обсуждения, несмотря на решение Штатов выйти из организации.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет