В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

19.08.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как сообщили в оперативном штабе, у этих пациентов «был подтвержден диагноз пневмония», передает ТАСС.

Общее число умерших в Москве вирус-положительных пациентов – 4698 человек.

Днем ранее сообщалось, что за сутки в Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом.

Напомним, Москва вошла в число регионов России с наибольшим иммунитетом жителей к коронавирусу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.