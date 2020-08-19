Белый дом и демократы не могут договориться об ограниченном пакете экономической помощи

19.08.2020, 23:00, Новости дня

Белый дом в среду продолжал настаивать на том, чтобы Конгресс поддержал ранее отвергнутый демократами ограниченный законопроект об экономической помощи в связи с коронавирусом. Однако лидеры демократов в Сенате заявили, что реальные действия по законопроекту могут начаться только после 7 сентября.

В связи со неудачей переговоров между Белым домом и лидерами демократов в Конгрессе, республиканцы в Сенате предложили для обсуждения сокращенную версию законопроекта, в котором идет речь о помощи на сумму триллион долларов, предложенную лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом для возможного голосования в верхней палате Конгресса, контролируемой республиканцами.

Этот законопроект вызвал немедленное сопротивление со стороны как демократов, так и республиканцев, когда Макконнелл обнародовал его в конце прошлого месяца.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоус призвал демократов использовать субботнее голосование в Палате представителей по законопроекту о Почтовой службе для того, чтобы принять законопроект об экономической помощи в связи с коронавирусом, включая стимулирующие чеки для отдельных категорий американцев, а также финансирование средств индивидуальный защиты и школьной системы.

«Я думаю, что перспективы ограниченной сделки сейчас лучше, чем когда-либо, но мы все еще не достигли цели, – сказал Медоуз в беседе с журналистами. – Если спикер Пелоси выдвинет только законопроект о почтовой службе… давайте добавим туда то, о чем мы можем договориться».

Однако лидеры демократов отвергли призыв к принятию ограниченного законопроекта, настаивая на необходимости принять законодательный акт более обширного характера.

По словам сенатора-демократа Тима Кейна, он не ожидает, что Белый дом серьезно отнесется к переговорам до завершения съезда Республиканской партии на следующей неделе.

«…За неделю до Дня труда вы увидите возобновление серьезных переговоров. А это значит, что мы могли бы сделать что-то, возможно, сразу после Дня труда, когда мы вернемся к работе», – сказал Кейн в интервью изданию Politico.

Сенат должен вернуться c каникул 8 сентября, а Палата представителей – 14 сентября.