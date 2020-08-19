Создана маска, которая уничтожает бактерии и вирусы

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19.08.2020, 22:50, Новости дня

Учеными был создан уникальный материал, который состоит из нанопроволок оксида титана. По словам специалистов, их разработка оказалась весьма многообещающей.

Новый материал хорошо проявил себя в улавливании патогенов и уничтожении их при воздействии ультрафиолета. Как утверждают эксперты, он может быть использован в кондиционерах и системах вентиляции. Маска, которая сделана на основе нанопроволоки, выглядит обычной, но проволока придает материалу дополнительные антибактериальные и противовирусные свойства.

Такое свойство делает материал многоразовым и более эффективным в уничтожении микробов. Благодаря тому, что фильтр хорошо поглощает влагу, он способен улавливать капли, которые переносят вирусы и бактерии.



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