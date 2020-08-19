Специалисты выяснили, какие препараты могут провоцировать рак

19.08.2020, 22:50, Новости дня

Во время нового исследования американским ученым удалось доказать, что аспирин способен напрямую влиять на образование злокачественных клеток. Частое употребление этого лекарственного препарата повышает риск возникновения рака в несколько раз.

Было доказано, что аспирин на 19% увеличивает метастазирование раковых клеток. В группу риска, по словам исследователей, входят пожилые люди, которые имеют ослабленный иммунитет. Кроме этого, провоцировать рак могут противозачаточные препараты. Их бесконтрольный прием повышает риск на несколько процентов.

Также ученые рассказали об опасности растительных препаратов. Во время их приема часто не учитывается индивидуальная непереносимость человека конкретных растений, которые входят в состав.